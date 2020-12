Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma enternecedora fotografia do companheiro, Alexandre Berttoluci Jr, com a filha de ambos, a pequena Valentina.

"Início da semana este o meu...E só agora começou", começou por escrever na legenda da imagem, aproveitando ainda para antever o Natal.

"Que venham os dias porque saúde, amor e vontade de desfrutar esta semana de natal não faltam", completou.

Recorde-se que além de Valentina, de um ano, Katia Aveiro é mãe de Rodrigo e Dinis, fruto do anterior relacionamento com José Pereira.