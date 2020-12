Depois do relacionamento de Ricardo Oliveira e Aurea ter terminado no início deste ano, a cantora foi fotografada na praia aos beijos com Rodrigo Castelhano. A relação terá chegado ao fim visto que o modelo partilhou imagens na companhia da nova namorada nas redes sociais.

“Um grande homem, tem sempre uma grande mulher ao lado”, legendou uma das fotografias", escreveu o modelo, identificando a namorada, Inês Morazzo De Matos.

O modelo tornou-se particularmente conhecido quando protagonizou a campanha para o perfume de Cristina Ferreira.

Reprodução Instagram, DR