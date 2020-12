Esta sexta-feira, 18 de dezembro, é de celebração para Tânia Ribas de Oliveira. Tomás, o filho mais velho da apresentadora, completa oito anos. Uma data que esta fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia de quando o menino era bebé, acompanhada de uma mensagem especial.

"Serás, para todo o sempre, o meu primeiro bebé - Ai, amo-te tanto! Nasceste há precisamente oito anos e eu renasci nesse mesmo dia. Obrigada, filho! Sabes, esperei por ti a minha vida toda e foste a prenda mais bonita de todos os Natais da minha vida. Só uma mãe sabe de que matéria é feito este Amor sem fim, aos trambolhões pela vida fora como se fôssemos parte da mesma cambalhota. O meu coração rasgou-se de tanto amor no dia em que largaste o meu corpo, para nunca mais te desatares da minha alma. Tenho, por ti, um Amor absolutamente desmedido e uma grande admiração também. O Amor e a admiração andam de mãos dadas, mas perceberás isso quando cresceres um bocadinho mais. Meu menino justo de coração gigante, tão maduro e tão livre e, ao mesmo tempo, tão apegado e tão meigo. Tão apaixonado por tudo o que te cativa, desde o futebol ao surf, do skate à bicicleta, dos trabalhos manuais que minuciosamente crias, ao piano. É um prazer, um privilégio, ver-te crescer assim: a experimentar a vida, atento a quem te rodeia, defensor dos mais frágeis e consciente de que temos muita sorte e que devemos (temos essa obrigação!) ajudar quem precisa. Aprecias verdadeiramente os instantes que são vida e verbalizamos tantas vezes essa alegria! Uma flor, o mar, o por do sol, a chuva na janela. “Olha, mãe! Tão bonito!” Bonito és tu e eu mais bonita desde que nasceste. Seremos sempre um do outro. Um com o outro. Um pelo outro. Eu à frente para te indicar o caminho, tu à frente de todas as prioridades. Para sempre. Parabéns, filho querido! Hoje o dia é teu, Tomás! Um beijo imenso com todo o amor lá dentro, da tua mamã", pode ler-se.