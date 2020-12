Instagram

Ricky Martin decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial. O cantor porto-riquenho publicou uma enternecedora fotografia do filho mais novo, o pequeno Renn.

Reprodução Instagram, DR

Foi em outubro do ano passado que o artista e o companheiro, Jwan Yosef, anunciaram o nascimento do menino, que se veio juntar aos gémeos, Valentino e Matteo, de 12 anos, e Lucía, de dois. Desde então, foram raras as ocasiões em que o casal partilhou fotografias do filho mais novo. O primeiro registo fotográfico foi partilhado por Ricky Martin em abril deste ano.

Recorde-se que o cantor e companheiro estão juntos desde 2016, tendo trocado alianças em janeiro de 2018.

Reprodução Instagram, DR