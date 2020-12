Instagram

“Hoje é o Teu Dia Especial minha filha Laura! Que a Vida te Sorria Sempre... eu..., cá estarei para te cuidar e Amar! Amo-te”, escreveu Fernanda Serrano nas redes sociais.

Laura completa esta sexta-feira, 18 de dezembro, 13 anos. A jovem é fruto do casamento de 15 anos da atriz com o empresário Pedro Miguel Ramos, terminado no verão de 2019. Desta união nasceram ainda Santiago, de 15 anos, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco.