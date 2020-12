Samir Hussein

A época natalícia está aí e como é habitual, todos os anos, por esta altura, os duques de Cambridge divulgam a fotografia oficial de Natal. À semelhança de 2019, Kate Middleton e o príncipe William posaram ao lado dos três filhos, George, Charlotte e Louis.

"O duque e a duquesa têm o prazer de partilhar uma nova fotografia da sua família, a escolhida para o postal de Natal deste ano", pode ler-se na legenda da imagem divulgada na conta de Instagram do Palácio de Kensington.

Reprodução Instagram, DR

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, multiplicaram-se as mensagens de boas festas deixadas pelos internautas, mas houve também quem destacasse as semelhanças da pequena Charlotte com a bisavó paterna, a rainha Isabel II.

"A Charlotte é tão parecida com a rainha" ou “A Charlotte é uma transformação da rainha Isabel II”, foram alguns dos comentários que se repetiram entre os internautas.