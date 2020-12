Este Natal será muito diferente para todos e para Inês Castel-Branco não é excepção. A atriz esteve no programa Você na TV e além de confessar as saudades que sente da mãe, adiantou que vai passar a quadra natalícia num sítio bem diferente...

"Este ano resolvemos fazer num espaço do meu irmão, no escritório do meu irmão, porque tem 700 metros quadrados e por uma questão de pandemia, de segurança achámos que era ótimo”, confessou a atriz que contou a hesitação de Luísa Castel-Branco em estar com a família, por motivos de saúde.

"Estava muito reticente em estar connosco e para nós é muito triste porque já não estamos com ela há muito tempo. Mas como a minha mãe é imprevisível, até lá... tudo pode mudar", disse, entre risos.