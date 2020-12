Instagram

“Um tesourinho que encontrei! Desfile do Nuno Tiago, antes de ser Polícia da moda! 😊 saudades dos tempos em que tudo era mais leve...”, escreveu Fernanda Serrano no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no início da sua carreira.

Recorde-se que a conceituada atriz começou por ser modelo e brilhar nas passerelles e só depois começou a dar cartas na área da representação. Desde então, muita água correu debaixo da ponte. Fernanda Serrano é hoje uma das atrizes mais queridas do público português, esteve casada durante 15 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos, com quem teve quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, e divorciou-se no verão de 2019. Atualmente vive um romance com o personal trainer Ricardo Pereira e confessa-se “muito feliz”. Saiba mais AQUI!

