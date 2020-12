Gabriel Olsen

Esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, Cardi B comemorou o aniversário do marido, Offset, que completou 29 anos, e organizou uma festa com dezenas de pessoas numa discoteca.

No entanto, os seguidores ficaram indignados com a atitude do casal que partilhou uma série de vídeos onde é possível ver que não existiu distanciamento social ou o uso de máscaras, duas medidas que são recomendadas durante a pandemia do novo coronavírus.

"Estou a pensar: em qual mundo a Cardi B vive, já que ela está a publicar stories no Instagram de uma festa de aniversário cheia como se a Covid não existisse?", questionou um internauta.

"Eles amam organizar festas da Covid-19", afirmou outro, referindo-se à polémica em que o casal esteve envolvido depois de organizar uma grande festa para assinalar o aniversário de Cardi B e após esta revelar que reuniu quase 40 pessoas na sua casa para celebrar o Dia de Ação de Graças.

"Então a Covid-19 sabe como evitar celebridades? Vocês viram a festa da Cardi B ontem à noite? #ÓtimoExemplo", apontou um terceiro.

Até o momento desta publicação, Cardi B e Offset não se manifestaram sobre os comentários nas redes sociais.