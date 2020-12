Reprodução Instagram, DR

Isabel Figueira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz e apresentadora partilhou uma enternecedora fotografia ao lado do filho mais novo, Francisco, de sete anos.

"Bom dia. Amor", pode ler-se na legenda da imagem em que mãe e filho surgem deitados na cama lado a lado.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada de Isabel Figueira com João Sotto-Mayor. A atriz e apresentadora é ainda mãe de Rodrigo, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com César Peixoto.

