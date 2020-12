Reprodução Instagram, DR

Com o Natal à porta, Fernanda Serrano prepara a quadra festiva com a ajuda da filha mais nova, Caetana. Esta segunda-feira, 14 de dezembro, a atriz mostrou-se às compras na companhia da menina, de cinco anos.

"Compras de mãe e filha", pode ler-se na legenda da imagem que tem como cenário de fundo uma árvore de Natal.

Recorde-se que além de Caetana, Fernanda Serrano é mãe de e Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, e Maria Luísa, de dez. As quatro crianças são fruto do casamento terminado da atriz com Pedro Miguel Ramos.

