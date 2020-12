Apesar de algumas interrupções, Dakota Johnson e Chris Martin estão juntos desde 2017. O vocalista dos Coldplay deixou de falar sobre a sua vida pessoal depois do divórcio de Gwyneth Paltow e atriz e namorada tenta resguardar-se das mesmas perguntas. Mas Dakota pode já estar noiva do músico.

Num passeio em Los Angeles, a atriz de 50 Shades of Gray foi fotografada de máscara e com um anel que aumentou os rumores de noivado. As imagens de paparazzi acabaram por ser divulgadas nas redes sociais e mostram um anel de esmeraldas que não passou despercebido.

O casal namora desde outubro de 2017. E terminaram o relacionamento em junho de 2019, retomando depois a relação em agosto passado, alegadamente com o incentivo de Gwyneth Paltrow.