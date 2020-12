Instagram

A 13 de novembro de 2015, Sofia Ribeiro recebeu a notícia que mudou a sua vida: tinha um tumor maligno na mama. Os meses que se seguiram foram de luta e, passados cinco anos, a atriz, agora com 36, confessa que continua a ser complicado lidar com as alturas em que tem de fazer exames de rotina para garantir que está tudo bem.

"Hoje foi dia de fazer a consulta de rotina, com o médico mais fixe de todos, o Dr. João Paulo. Dia de ver se está tudo bem! É um dia que passo com um frio na barriga. Não há como. É sempre assim!", confessou Sofia Ribeiro esta segunda-feira, dia 14, nos Stories do Instagram. Ora veja:

