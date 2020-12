Aos sete meses, o filho mais novo de Carolina Patrocínio já gatinha e se coloca em pé. De regresso a casa depois de uns dias em Madrid a trabalho, a apresentadora foi surpreendida pelo pequeno Eduardo e fez, por isso, questão de partilhar esse momento com os seus seguidores nas redes sociais.

"Cheguei mesmo a tempo de o ver gatinhar.. E em pé", escreveu Carolina Patrocínio nos vídeos partilhados na sua página de Instagram.

Recorde-se que além do menino, a apresentadora da SIC é mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois. As quatro crianças são fruto do seu casamento com Gonçalo Uva.