Esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, Tatiana Valério recorreu à sua conta de Instagram para explicar a razão pela qual tem estado mais ausente nas suas redes sociais.

A antiga concorrente de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, contou que a filha, a pequena Maria Constança, de oito meses, está a passar por uma fase muito difícil. "Não está fácil. Tentei ausentar-me para lhe dar toda a atenção", começa por dizer no vídeo acima.

A empresária agrícola segue desabafando sobre a maternidade. "A vida nunca mais vai ser a mesma. Depois de se tornarem mães vocês nunca mais vão ser as mesmas. E, sinceramente, f*** a pressão social. F*** os palpites alheios. F*** a opinião dos outros. F*** todas as pessoas que dizem alguma coisa que não seja apenas e só para ajudar", afirmou.

"Não quero sequer pensar como é a vida de pais cujos filhos tem algum problema. Essa não é a minha realidade, graças a Deus. Mas aquela que eu vivo não é fácil. A maternidade é desafiante e vocês nunca mais vão ser as mesmas, a vossas vidas nunca mais vão ser as mesmas", disse. "E aceitem, está tudo bem. Está tudo bem, no caos", continuou.

Tatiana também comenta a pressão que a sociedade coloca nas mulheres: "Não está tudo bem na pressão social que metem nas mulheres, que têm de trabalhar, de recuperar o peso, de ser ativas. Têm? Não têm, nós somos seres humanos e estamos a adaptar-nos a uma nova realidade. [...] Parem com essa estupidez de que as mulheres têm de fazer seja o que for para voltarem a ser quem eram", concluiu.

Posteriormente, a empresária partilhou uma série de mensagens de mães que se identificaram com o seu desabafo. "Assim é que é falar!", lê-se numa das mensagens.