Pedro Teixeira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O ator publicou, através da ferramenta Instastories, uma enternecedora fotografia da filha Maria, de dez anos, com a namorada, Sara Matos.

Esta é, de resto, a segunda vez que o ator partilha com os internautas um momento de cumplicidade da filha com a atriz da SIC, com quem namora há cerca de seis anos.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento de Pedro Teixeira com Cláudia Vieira. A atriz e apresentadora, por seu turno, é também mãe de Caetana, de um ano, fruto da atual relação com o empresário João Alves.

