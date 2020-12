Getty Images

Aos 33 anos, Joss Stone vive uma das fases mais especiais da sua vida. A artista aguarda o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com o músico norte-americano Cody DaLuz.

Entretanto, esta quinta-feira, 10 de dezembro, a cantora exibiu pela primeira vez a barriga de grávida. Joss Stone partilhou nas redes sociais uma fotografia sua em estúdio e a 'barriguinha' não passou despercebida aos internautas.

"Que linda grávida"; "Maravilhosa" ou "Deusa", pode ler-se entre os vários comentários deixados pelos seguidores de Joss Stone.

Reprodução Instagram, DR