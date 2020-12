Esta quinta-feira, 10 de dezembro, é de celebração para Liliana Oliveira. A ex-participante do programa Casados à Primeira Vista completa 39 anos. Uma data que fez questão de assinalar nas redes sociais, deixando uma mensagem especial aos dois filhos.

"Vocês são o meu melhor sorriso, a esperança de todas as manhãs e o sonho de todas as noites. Vocês são o meu maior presente", começou por escrever na legenda de uma montagem com várias fotografias dos filhos.

Reprodução Instagram, DR

"Agradeço a Deus por mais um aniversário ao vosso lado. Trinta e nove já cá estão", completou.

Recorde-se que Liliana Oliveira trocou alianças com Pedro Pé-Curto no programa da SIC. O casamento chegou ao fim depois de terminadas as gravações da experiência social e ambos já refizeram a sua vida amorosa. Liliana assumiu recentemente uma nova relação nas redes sociais e o professor de educação física está prestes a completar um ano de namoro com Soraia Araújo, ex-candidata de Quem Quer Namorar Com o Agricultor.