Dânia Neto usou as redes sociais para recordar uma data especial: o batizado do filho Salvador, que aconteceu há um ano. E foi também nesse dia, que o rosto da SIC e companheiro, Luís Matos Cunha, celebraram o primeiro aniversário do menino.

"Neste dia tão especial 8 de Dezembro, dia de Imaculada Conceição. Dia em que batizámos o Salvador e celebrámos o seu primeiro ano de vida", começou por escrever na legenda de um vídeo do batismo do pequeno Salvador, agora com dois anos.

"Dia que nunca vou esquecer. Foi um dia tão desejado por mim, tão ansiado. O batismo, a purificação e a bênção. Hoje com tudo o que vivemos, com todas as privações que temos", prosseguiu.



"Olho para estas imagens com emoção e gratidão, foi tão bom ter conseguido reunir tantas pessoas que nos são queridas no mesmo dia no mesmo lugar. Tivemos tanta sorte em ter o Padre Nuno conduzir esta celebração, a sua ternura com Salvador. A Igreja cheia a aplaudir o nosso bebé num momento 'Rei leão'", recordou ainda.

"Foi um dia emocionante e merece ser recordado por todos os motivos e mais alguns.

Que Deus nos proteja e nos ilumine sempre", completou.