Madonna é a prova de que nunca é tarde de mais. A cantora de 62 anos partilhou no início desta semana uma série de fotografias onde mostra todo o processo daquela que é a sua primeira tatuagem.

Nas imagens acima pode-se ver a artista a mostrar ao tatuador em que sítio do corpo quer a tatuagem. Madonna decidiu tatuar as iniciais "LRDMSE" no pulso em homenagem aos aos seis filhos, Lourdes, de 24 anos, Rocco, de 20 anos, David, de 15 anos, Mercy, de 14 anos, e as gémeas Stella e Estere, de oito anos.

Isto aconteceu poucos dias antes da cantora mostrar uma fotografia rara com todos os filhos no Dia de Ação de Graças. Espreite aqui a fotografia!

