O país ficou em choque com a morte de Sara Carreira no último sábado, 5 de dezembro. A filha mais nova de Tony Carreira não resistiu aos ferimentos graves resultantes de uma colisão entre quatro veículos ligeiros na A1 , na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo.

Entretanto, multiplicaram-se as mensagens de pesar e de homenagem a Sara Carreira, incluindo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Neste momento de dor, luto e choque, apresentei as minhas sentidas e amigas condolências à família Carreira pela terrível perda", pode ler-se na página oficial da presidência da República.

Recorde-se que o acidente que vitimou Sara Carreira envolveu uma colisão entre carros e provocou ainda três feridos: o suposto namorado da artista, Ivo Lucas, cujo estado de saúde é considerado delicado, e a fadista Cristina Branco e a filha, de dez anos, que seguiam num outro automóvel.