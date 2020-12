Dezembro chegou e com isso é tempo de ir buscar as decorações de Natal guardadas. Catherine Zeta-Jones fez isso mesmo, mas as iluminações e os adereços acabaram por não ficar pendurados.

No domingo passado, dia 6, a atriz partilhou com os seus mais de 3,5 milhões de seguidores que um pequeno acidente a impediu de decorar a casa. "Ice ice baby", disse a atriz invocando a famosa música e mostrando, como pode ver no vídeo acima, o seu pé envolvido em gelo.

"Estava a colocar as minhas decorações e uma barra de ferro que deveria ser uma escultura - da qual eu nem gosto - caiu no meu pé e ... dói. Feliz domingo!", ironizou a atriz de 51 anos.

Catherine comemou recentemente 20 anos de casamento ao lado do marido Michael Douglas, de 76 anos. Os dois casaram-se no The Plaza Hotel em Nova Iorque, a novembro de 2000.

Kevork Djansezian