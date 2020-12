Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 5 de dezembro, o país ficou em choque com a notícia inesperada da morte de Sara Carreira. A filha mais nova de Tony Carreira morreu num trágico acidente de viação na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo. Segundo a SIC Notícias, a artista, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos graves resultantes de uma colisão entre quatro veículos ligeiros, que causou ainda três feridos, entre os quais o suposto namorado, Ivo Lucas, cujo estado de saúde é considerado delicado.

Entretanto, nas redes sociais, multiplicaram-se as homenagens a Sara Carreira e as reações ao trágico acidente. Foi o caso de Mafalda Castro, ex-namorada de Ivo Lucas, que fez questão de dirigir uma mensagem de força às famílias do ator e da cantora.

"Sem palavras para esta tragédia. O mais sincero apoio às família. Ninguém merece isto", pode ler-se numa imagem com o fundo negro.

Recorde-se que a apresentadora e Ivo Lucas namoraram durante três anos.

