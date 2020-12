Instagram

Miley Cyrus, de 28 anos, é a protagonista da mais recente edição da revista Rolling Stones e aparece em topless na capa que revelou no Instagram. Numa outra imagem, a atriz surge dentro de um elevador, a usar apenas um casaco de cabedal, que tem aberto enquanto mostra os seios – com os mamilos tapados pelo nome da publicação - numa pose que mostra o seu lado mais rebelde.

Nesta entrevista, a jovem artista fala do seu casamento conturbado com o ator Liam Hemsworth, que confessa ainda amar, apesar de estarem divorciados, mas também de como os seus pais lidam com toda a exposição mediática que tem e os escândalos que tem protagonizado.