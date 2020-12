São imagens inéditas gravadas em 1985 e que foi recentemente partilhado nas redes sociais. Os protagonistas? Diana e o seu filho mais velho, William, com apenas três anos.

No vídeo abaixo, Diana, que surge num vestido às bolinnhas azul claro enquanto William retoca de forma carinhosa a maquilhagem da mãe na zona do nariz e queixo, enquanto a princesa de Gales sorri.

As imagens pertencem a uma sessão fotográfica com o príncipe Carlos onde também surge Harry, com apenas um ano.

Nas fotos oficiais, registadas por Tim Graham, William e Harry surgem sentados no banco do piano perante o olhar atento da mãe no Palácio Kensington.

Tim Graham