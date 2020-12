Instagram

Esta quinta-feira, 3 de dezembro, Núria Madruga ficou um pouco nostálgica e partilhou com os seus seguidores nas redes sociais fotografias tiradas durante a sua segunda gravidez, há três anos.

Instagram

A atriz, de 40 anos, é casada com o realizador Vasco Silva desde 2010 e desta união nasceram três rapazes: os gémeos Salvador e Sebastião, de nove anos, e Lourenço, que festeja o seu 3.º aniversário no início de janeiro.

Recorde-se que recentemente Núria Madruga passou por um momento de grande dor com a morte do seu pai, no passado dia 13 de novembro. Na altura, a atriz deixou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Recorde aqui!