Sara Norte integrou o elenco de Golpe de Sorte, a série de sucesso da SIC cuja quarta temporada está a ser emitida atualmente, e lembrou que os últimos episódios em que participação foram gravados em condições difíceis para ela. “Ontem finalmente apareci no ‘Golpe de Sorte’. Foi sem dúvida um trabalho que me deu muito prazer fazer, quer pela história quer pelas pessoas que encontrei e reencontrei no caminho”, começou por escrever, antes de recordar o ‘colo’ que lhe foi dado no verão, quando perdeu a irmã mais nova, Beatriz, aos 14 anos, vítima de uma leucemia.

>> SARA NORTE ELOGIA O PAI DE BEATRIZ, A SUA IRMÃ QUE MORREU DE CANCRO: "VAMOS ESTAR LIGADOS PARA A VIDA TODA"

“Nunca me irei esquecer do carinho com que os meus amigos, colegas e equipa, me apoiaram nestas gravações em que eu não estava a passar uma boa fase e vou lhes ser eternamente agradecida por isso… Obrigada Vera Sacra por mais uma vez estar em algo criado por ti... é sempre uma honra. Obrigada Daniel Oliveira pela oportunidade maravilhosa”, completou.

Recorde-se que atualmente – e enquanto não surgem outros projetos na área da representação – Sara Norte está a trabalhar como auxiliar numa escola e está completamente rendida a este novo mundo.