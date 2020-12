Esta quinta-feira, 3 de dezembro, é um dia especial para Luisão. A mulher do ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica, Brenda Mattar, celebra mais um aniversário. Uma data que o ex-futebolista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor.

"Hoje o dia é dela. Podia publicar aqui uma lista de fotos, mas escolhi estas três, que tem um grande significado: O quão é importante uma mulher virtuosa como a Brenda ao meu lado", começou por escrever na legenda de várias fotografias do casal captadas durante conquistas do ex-jogador pelo clube da Luz.

"É o teu aniversário, mas o presente é de todas aquelas pessoas que conhecem o coração tão lindo que tu tens. Amamos-te sempre", completou.

Recorde-se que o casal completa 14 anos de casamento no próximo dia 23 de dezembro. Luisão e Brenda são ainda pais de duas meninas, Sophia, de 11 anos, e Valentina, de oito.