Reprodução Instagram, DR

A época natalícia está aí e Helena Costa fez questão de assinalar a quadra nas redes sociais com uma enternecedora sessão fotográfica ao lado das filhas, Maria do Mar e Marcedes, de um ano e meio.

"Natal com muito amor", escreveu a atriz na legenda das imagens, referindo-se ao seu segundo Natal ao lado das filhas.

Entretanto, entre os comentários à publicação, não faltaram elogios, à atriz e às duas meninas. “Muita magia nestas fotos”; "Que lindas que estão as três" ou "Família linda", pode ler-se entre as reações dos internautas.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do casamento de Helena Costa com o empresário Frederico Formigal.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR