Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 2 de dezembro, Bruno Nogueira partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia "surreal" que surpreendeu os fãs.

"Enviaram-me há pouco. Isto sou eu no céu no País de Gales", escreveu na legenda da imagem abaixo, enviada por um fã, onde é possível ver, aparentemente, o busto do humorista entre as nuvens.

"Que grande homenagem do céu", escreveu um internauta. "Uau", disse outra. "Caraças. É que é mesmo", afirmou um terceiro. "Surreal", apontou outro.

Reprodução Instagram, DR