Júlio Isidro e família têm motivos para sorrir. O apresentador, a mulher e as filhas estão finalmente livres da Covid-19. A notícia foi dada por Júlio Isidro, esta terça-feira, 1 de dezembro, na sua página de Facebook.

"LIVRES! Como na canção...somos livres de viver. Os Isidros tiveram alta do Covid 19! Dos dezoito da Francisca aos setentas e vários do tio Julião, o vírus atacou todos sem dó nem piedade. Passaram 11 dias e o monstro invisível foi ao tapete, esmurrado até ao KO", começou por escrever.

"A alta chegou ontem via contacto direto e e-mail, e o ar dentro desta casa, ficou mais leve. Uma ajuda, feita de competência e enorme carinho da representante do delegado de saúde local, a enfermeira Hortênsia Gouveia e da médica Drª Dulce Costa, que não sendo a médica de família é o anjo da guarda desta família", destacou

"Agora, continuando com mil cuidados, Isidro "The last action hero" vestiu a t-shirt oferecida em 1993 pelo Arnold Schwarzenegger, (felizmente três números abaixo) para continuar a fazer da vida o melhor que a vida pode ter...trabalho, fazer obra , sonho e amor salpicado de humor", prosseguiu.

Por fim, o apresentador agradeceu todo o apoio recebido nesta fase. "Para os milhares, muitos milhares que se preocuparam comigo e família, a promessa que o agradecimento virá sempre em forma de divertimento informativo, criativo e de bom gosto. Fica na minha lista apenas o nome de um porcino que não me escreveu uma linha de atenção. Ainda bem, porque sem exceções não havia regras. Obrigado a todos do Último "Heroi" em Acção", completou. .