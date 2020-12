Reprodução Instagram, DR

Depois da discussão violenta que ditou o fim do relacionamento de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos, o casal parece ter decidido dar uma segunda oportunidade ao amor.

A imprensa brasileira já tinha dito que os dois estariam de férias juntos em Cancún, no México, após terem sido reveladas fotografias da mãe de Neymar no avião ao lado de um jovem parecido com o modelo de 23 anos.

No entanto, a viagem a dois voltou a ganhar destaque na imprensa depois de Nadine partilhar uma imagem sua na ilha paradisíaca e no dia seguinte Tiago mostrou-se num lugar idêntico. "Mudar e sair da zona de conforto ajuda a superar os teus problemas. [...] Eu sofri e fui atacado, mas não irei julgar. O interesse que muitos falam sempre foi de ser uma pessoa melhor. Eu só vivi, eu não pedi para ser quem sou, mas se sou, respeitem, ninguém merece ser desmerecido e humilhado. O mundo dá voltas, aguardem-me na próxima", escreveu na legenda.

Porém, a publicação do manequim gerou polémica e algumas críticas por parte dos internautas, mas Tiago também não os deixou sem resposta. "Michê [Homem que faz serviços sexuais em troca de dinheiro] de gente rica. Só assim mesmo para ser feliz, à custa dos outros", escreveu um seguidor. "Eu não sou garoto de programa, nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não queiras atenção às custas dos outros. Não tens ideia o quanto é mau ler um comentário como esse. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas tu precisas de ser internado com esse pensamento. Deixa-me em paz, eu não posso mudar o meu rosto nem o meu corpo, só minha mente", respondeu o modelo.

"A mãe do Neymar virou psicóloga agora. Fez tudo isso para ela voltar, conseguiu", apontou outro seguidor. Tiago voltou a responder: "Ela foi um ser humano, ajudou-me. Só tenho a agradecer por tudo o que fez de bom para mim. Seguimos caminhos diferentes. Um dia tu saberás o que é esse problema, cuidado."

Reprodução Instagram, DR