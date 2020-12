Madonna quis presentear os seguidores com uma aparição rara com os seis filhos, Lourdes, de 24 anos, Rocco, de 20, David Banda, de 15, Mercy James, de 14, e as gémeas Stella e Estere, de oito, e com o namorado, Ahlamalik Williams, para celebrar o Dia de Ação de Graças.

No vídeo acima pode-se ver a família da cantora muito sorridente enquanto se reunia à frente da lareira. Pode-se ver também Madonna no colo do namorado de 26 anos e um dos filhos, David, a tocar viola.

"Uma linda lembrança... a dar graças", escreveu na legenda da publicação.

Os fãs da artista de 62 anos ficaram encantados com o momento familiar. "Estou muito feliz por passares o feriado com todos os teus bebés", escreveu um internauta. "Construíste uma família maravilhosa", afirmou outro.