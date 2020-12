O filho mais velho de Marta Andrino e Frederico Amaral tem apenas cinco anos, mas já tem um talento incrível no que diz respeito ao piano.

O momento musical foi publicado na conta de Instagram do pai 'babado' onde se pode ver o pequeno Mateus ao lado do avô, o pianista Mário Rui, marido de Carla Andrino."A aprender com o Avô!", escreveu Frederico na legenda da publicação.

Recorde-se que o casal de atores tem outro filho, o pequeno António, de dois anos.

