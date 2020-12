MANDEL NGAN

Muitos segredos de Donald Trump têm vindo a ser divulgados depois de perder as eleições presidenciais para Joe Biden. Entre eles, está o rumor de que o presidente dos Estados Unidos usa fralda.

Quem fez a revelação foi um comediante e ex-funcionário do reality show 'O Aprendiz', Noel Casler, que contou também que Trump costuma ter "descuidos" em público. Num vídeo divulgado nas redes sociais, do site MeidasTouch.com, Noel disse que a hashtag 'DiaperDon' não é apenas uma piada. "É baseado na realidade", afirmou.

"Ele [Trump] é incontinente por toda a anfetamina, por todo o adderall que ele toma, por toda a cocaína que ele usou durante décadas. Tudo isso tem função laxativa e afeta o seu equilíbrio", explicou Casler na gravação que pode ver abaixo. “Ele costumava sujar-se no set de 'O Aprendiz'”, alegou o ex-funcionário.

Noel conta que viu os "acidentes" acontecerem enquanto trabalhava na versão do reality show com celebridades, há cerca de 10 anos, e afirmou que o assistente de Trump, Keith Schiller, era responsável por trocar as fraldas do então apresentador e garantir que ele não se envergonhasse em público.

Neil acrescentou que Donald Trump, que tem 74 anos, e os seus assessores tentaram manter o "problema" em segredo, mas alegou que os contornos das fraldas são visíveis em muitos vídeos disponíveis online e que os tais "acidentes" aconteceram pelo menos duas vezes durante o seu mandato.