“Temos muito para nos entreter... Vamos montar a árvore de Natal...☺️🌟🌲”, escreveu Cláudia Vieira no Instagram, onde também partilhou várias fotografias deste momento especial vivido em família.

Além das duas filhas da atriz, Maria, de dez anos, e Caetana, que completa um ano amanhã, dia 1 de dezembro, também o seu companheiro, João Alves, e os seus cães participaram nesta atividade.

Recorde-se que a família esteve recentemente infetada com o novo coronavírus e, embora tenha mantido sempre a calma e os sintomas tenham sido ligeiros, a estrela da SIC não esconde a sua preocupação, sobretudo com as filhas. Saiba mais AQUI!