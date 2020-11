Na última semana, dia 27, Sara Barradas comemorou o 30.º aniversário. Para assinalar a data de forma pública, José Raposo declarou-se à mulher fazendo alusão à diferença de 27 anos de idade que não os separa.

"Quando tinhas 19 descobrimos que já nos amávamos há 27! Agora que fazes 30, somando 27 dá os meus 57… enfim, a matemática do amor é a que cada um aplica", começa por dizer. "Parabéns meu amor, continuo fascinado com o teu ser carregado de feminilidade , de inteligência , de carácter, de talento, de maternidade, de generosidade, de amizade… e desejo-te a felicidade total ao lado da filha mais linda do universo, e deste que te amou , ama e amará sempre", descreveu o ator de Golpe de Sorte.

Juntos há dez anos, Sara Barradas confessa que foi o elemento do casal que tomou a iniciativa na relação, como pode ver no vídeo acima!

Os atores cruzaram-se a meio de uma novela e são hoje pais de uma menina, Lua, de dois anos.

