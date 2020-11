Instagram

César Mourão fez, por motivos profissionais uma mudança de visual arrojada e agora está loiro. Tudo para protagonizar a série Esperança na OPTO, a nova plataforma de streaming da SIC. O humorista deixou durante algum tempo os seus seguidores nas redes sociais curiosos, mostrando apenas pequenos apontamentos que denunciavam o seu cabelo loiro, mas no passado sábado, dia 28, decidiu revelar tudo. VEJA AQUI!

Instagram

E esta segunda-feira, 30 de novembro, voltou a partilhar uma fotografia tirada enquanto desfazia a barba e brincou: “A verdade é que a preto e branco vocês esquecem-se que estou loiro”.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de observações divertidas, nomeadamente da cantora Sónia Tavares, colega de César Mourão no painel de jurados do programa A Máscara, da SIC. “Pareces o Júlio César [ator português]”, escreveu a vocalista dos The Gift.

Recorde-se que César Mourão é o protagonista de Esperança, uma série com 12 episódios que estreia em breve em exclusivo na OPTO, a nova plataforma de streaming da SIC. O comediante surge completamente irreconhecível. Espreite AQUI!