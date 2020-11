Instagram

Rita Ferro Rodrigues brindou os seus seguidores com uma imagem encantadora do marido, Rúben Vieira, com o filho de ambos, Eduardo, de nove anos.

“A fotografia imperfeita do momento perfeito. Colo ✔️ Calor ✔️ Vinho ✔️ Pijama ✔️ Livro ✔️ Era congelar isto para sempre ❤️”, escreveu na legenda da fotografia que está a deixar os seus fãs rendidos.

Recorde-se que a antiga apresentadora passou por um momento muito delicado já esta semana, com a morte da sua avó, que considerava um exemplo. Veja AQUI a homenagem que lhe prestou!