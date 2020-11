Instagram

“Querido Moa,

Hoje escrevo para ti. É dia 28 de Novembro de 2020 e ontem, a tua mãe fez nascer a primavera em Dezembro.

Conheço-te desde que moravas no umbigo dela. Sonhamos-te muito, falamos muito de ti. Tu e o Benji já eram inseparáveis nas nossas barrigas porque nós vivíamos coladas.

Lembro-me da primeira vez em que ouvi uma canção da tua mãe sabes? Eu estava sentada no sofá da minha antiga casa e a tua mãe disse-me ‘Ouve aqui a canção que fiz para o Moa’. Começaram a tocar uns acordes de piano e de repente ouvi ‘Quando chegares, vou-te contar que na verdade eu sempre te quis’. Comecei a chorar sem notar. Acho que Deus inventou as canções, porque as palavras sozinhas não chegam para que as mães possam dizer aos filhos o quanto os amam.

Estás crescido agora. Tens 3 anos. E ontem viste o concerto inteiro como um rapaz grande. Ontem foi primavera Moa, e no dia em que nasceste a tua mãe ligou-me e disse ‘Tens razão, ele cheira mesmo a flores’. A Primavera nasceu de ti. E eu sou muito mais feliz por poder morar no vosso jardim.

Amo-te como se fosses meu filho. Hoje é um dia muito feliz, e quando fores crescido vou-te falar de como o mundo estava todo ao contrário, mas a tua mãe trouxe paz aos nossos corações”, escreveu Carolina Deslandes nas redes sociais, numa carta de amor dirigida ao filho da cantora e atriz Irma Ribeiro.

Recorde-se que, além de Benjamim, o filho que refere no texto, a intérprete de A Vida Toda tem mais dois rapazes: Santiago, de quatro anos, e Guilherme, de quase dois.