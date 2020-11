Hugo Pimenta , participante da primeira temporada do programa da SIC, Amigos Improváveis, afirma ter testado positivo à Covid-19 e, esta quinta-feira, dia 26, deu uma nova atualização do seu estado de saúde.

"Malta, estou em casa há vários dias. (...) Apesar de todos os cuidados, fui 'apanhado'. Continuarei a cumprir o isolamento e todas as recomendações médicas. Em breve estarei de volta e com novidades. Protejam-se! Vai tudo ficar bem", escreveu o jovem, de 20 anos, no seu primeiro testemunho.

No final desta semana, o estudante na área de Audiovisuais deu novidades. "Estou no meu sétimo dia de confinamento. Está tudo bem, estou sem sintomas, e quero muito agradecer a todos vocês pelas mensagens, pela energia positiva que chegou até mim. Muito, muito obrigado", disse o também youtuber.

Sem sintomas, o jovem disse estar a recuperar e tem esperança num teste negativo em breve.

Reprodução Instagram,DR