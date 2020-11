Flávia Alessandra está infetada com Covid-19. A informação foi avançada pela colunista Fabia Oliveira no jornal O Dia e, mais tarde, a atriz da Globo, admitiu isso mesmo nas redes sociais, como pode ver no vídeo abaixo.

A atriz diz estar com sintomas muito leves, semelhantes ao de uma gripe, e agradeceu as mensagens de carinho depois de admitir que está em isolamento. Flávia terá sabido do resultado do teste as durante as gravações de uma nova produção da TV Globo, Salve-se Quem Puder.