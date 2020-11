Getty Images

Esta terça-feira, dia 24 de novembro, foram partilhadas várias fotografias de Camilla Parker Bowles a falar com funcionários e residentes de uma instituição de caridade que ajuda pessoas sem-abrigo. Porém, ao contrário das publicações anteriores, a seção dos comentários da conta do Twitter da Clarence House foram desativados.

Agora surgem rumores de que isso poderá ter acontecido porque o príncipe Carlos e a duquesa da Cornualha receberam vários comentários maldosos após a quarta temporada da série 'The Crown' que retrata o caso casal durante o casamento do filho de Isabel II com a princesa Diana.

Alguns dos comentários apontam para a aparência de Camilla: "O dinheiro pode comprar roupas e jóias extravagantes, mas não a classe, o charme ou a presença magnética de Diana. Nunca a poderás substituir nem num milhão de anos. Ela é a nossa princesa, agora e para sempre!", escreveu um internauta.

Segundo uma biografia autorizada, o príncipe Carlos começou o caso com Camilla em 1986, cinco anos depois de ter casado com Lady Di. Em 1994, o pai do príncipe William e príncipe Harry admitiu que tentou ser "fiel", mas começou a encontrar-se com a atual mulher quando o seu casamento se tornou um fracasso irremediável.