Reprodução Instagram, DR

Desde que foi anunciada a morte de Diego Maradona, várias celebridades prestaram homenagem à lenda do futebol, inclusive Cristiano Ronaldo que o recordou como "um dos melhores de todos os tempos", e também uma das filhas do ex-futebolista fez um tributo.

Esta quarta-feira, dia 25 de novembro, uma das filhas de El Pibe, Gianinna Maradona, fruto do casamento do antigo futebolista com Claudia Villafañe, publicou nos stories do Instagram uma imagem de uma pintura de rua com o retrato do pai. "Encontrar-me com ele pela cidade", escreveu na legenda da publicação.

No passado dia 30 de outubro, Gianinna também homenageou o pai no dia de aniversário com uma fotografia de infância. "Quem eu admiro, ontem, hoje e sempre. Quem me ensinou a perdoar, a perdoar-me. [...] Felizes 60 anos ao furacão que, aos 31 anos, ainda me chama de Pompón. [...] Tão teimoso e verdadeiro, o pai mais autêntico do mundo que eu poderia escolher para viver esta vida. [...] Obrigada por me ensinares tanto."

Reprodução Instagram, DR