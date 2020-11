Diego Maradona, morreu na passada quarta-feira, 25 de novembro, aos 60 anos. O seu nome tem sido alvo de inúmeras manchetes e homenagens por todo o mundo. Na imprensa argentina são agora partilhadas aquelas que serão as últimas imagens da lenda do futebol antes de morrer.

No vídeo que pode ver abaixo, Maradona caminhava lentamente, com o apoio de dois homens, quando a vizinha e o filho pequeno solta um "Hola, Diego". Amparado, o argentino retribuiu o carinho com um aceno.

De acordo com o jornal Clarín, o antigo futebolista argentino morreu na sequência de uma “insuficiência cardíaca aguda que originou um edema agudo nos pulmões

