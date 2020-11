César Peixoto está afastado da família. O treinador do Moreirense encontra-se no norte do país e está a cumprir isolamento profilático depois de ter testado positivo à Covid-19. Desta forma, o técnico recorre à tecnologia para matar as saudades de Diana Chaves e da filha de ambos, a pequena Pilar.

A apresentadora de Casa Feliz partilhou. na noite desta terça-feira, 24 de novembro, com os seus seguidores nas redes sociais uma fotografia de uma videochamada com o noivo. Na imagem, é possível ver o rosto de felicidade do treinador de futebol, assim como de Diana Chaves e da filha do casal.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além de Pilar, César Peixoto é pai de Rodrigo, de 14 anos, fruto do anterior relacionamento com Isabel Figueira.