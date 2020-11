Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues encontra-se a viver um das fases mais especiais da sua vida: a segunda gravidez. Desta forma, a apresentadora tem usado as redes sociais para partilhar com os fãs a evolução da gestação.

Esta terça-feira, 24 de novembro, Andreia Rodrigues fez uma compilação de vários registos fotográficos captados durante a gestação e deixou uma mensagem inspiradora.

"Registar momentos, em família, acompanhar o crescimento das nossas filhas - porque na barriga também conta - a gravidez, captar emoções, sorrisos, é algo precioso para nós", começou por escrever.

"Um dia, as nossas filhas vão ver estas fotos e nelas vão ver refletido todo o amor que lhes temos (mesmo quando já não fizermos parte deste mundo físico) e a felicidade que nos trouxeram a cada dia desde que entraram nas nossas vidas. Um dia também as memórias delas serão criadas por estas imagens, tal como as nossas", prosseguiu.

1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Por fim, Andreia Rodrigues aproveitou para agradecer aos autores das imagens e que a têm acompanhado em momentos especiais da sua vida.

"O Rui Vaz Franco (está na imagem) e a Cristina Vaz Franco(que tirou esta foto) são os The Vaz Franco que construíram a 'Love is my Favourite Color'. Conheci-os porque depois de vários orçamentos, e propostas, achámos que eles tinham tudo o que procurávamos para organizarem e fotografarem o nosso casamento: amor por aquilo que fazem. Não nos enganámos. Criámos uma ligação que dura até hoje. Os dois juntos constroem um mundo mágico, que vai muito além de uma fotografia, de uma sessão fotográfica ou um "cenário" idílico, eles contam histórias com verdade, amor e magia, eles captam o que nos vai na alma. Obrigada por nos acompanharem nesta caminhada, vocês são incríveis", completou.

Recorde-se que a bebé que irá nascer é fruto do casamento da apresentadora com Daniel Oliveira. A menina vem juntar-se a Alice, de dois anos, filha mais velha do casal.