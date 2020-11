Este início de semana não tem sido fácil para Melanie Jordão, como Mel Jordão. A maquilhada recorreu às redes sociais para contar um episódio que se passou consigo e com uma outra mulher que lhe pediu ajuda na Internet e, mais tarde, descobriu que era burla.

"Há cerca de duas semanas recebi uma mensagem de uma rapariga chamada Dulce Marques ou Dulcineia Marques, ela é de Setúbal, e enviou-me uma mensagem com um testemunho que nenhuma mulher, ninguém no mundo, deve ter que passar por ela e muito menos passar por ela sozinho", começou por dizer num vídeo no Instagram.

A namorada de Diogo Piçarra explica que a mulher em questão lhe contou que sofria de violência doméstica e que chegou mesmo a ser violada pelo ex-companheiro, o que resultou num bebé. Supostamente grávida de seis meses, conseguiu fugir e "foi para um quarto alugado pela Santa Casa da Misericórdia onde tem que sair até ao dia 30 deste mês".

Mel pediu para fazer videochamada e conhecer mais um pouco da sua história. E assim foi. "De facto nunca lhe vi a barriga, ela esteve sempre sentada, mas fizemos a videochamada e tive empatia por ela e pela historia dela", explicou. Recorde-se que a maquilhadora foi mãe há oito meses de uma menina, Penelope.

"Decidi estar lá para a Dulce. Criei um grupo no WhatsApp com toda a minha família e em menos de uma semana as minhas irmãs conseguiram arranjar todo um enxoval para o bebé: carrinho, berço, banheira", recordou. E acrescentou: "Eu ia dar tudo o que era da Penelope. São coisas que... é material sim, mas vocês sabem que tudo o que é dos vossos filhotes é sentimental para nós. Para mim isso pouco importava. O que importava é que eu ia ajudar outro bebé e que uma mãe que ia mudar a sua vida para sempre e que merecia ter o seu bebé ao seu lado."

Num fim-de-semana Dulce enviou-lhe uma mensagem a dizer que estava desesperada porque já não comia há dois dias, que só bebia água e que já não sentia o bebé a mexer. Mel tentou fazer uma transferência por MbWay, mas sem sucesso. Entretanto, a mulher pediu-lhe para que Mel gerasse um código pela aplicação para que conseguisse ter acesso a um montante máximo autorizado. "Ai acendeu-se uma luz vermelha", afirmou, referindo que se recusou a fazê-lo por não se sentir confortável.

Entretanto Dulce pediu para Mel fazer um peditório em seu nome no Instagram, o que a maquilhadora também recusou, mas disponibilizou-se a partilhar o peditório criado pela mulher nas redes sociais. Foi assim que Mel descobriu que estava a ser burlada.

"Começo a receber várias mensagens de pessoas de Setúbal que já se cruzaram no caminho da Dulce. Ela é conhecida como a burlona de Setúbal. Ela já enganou um leque infindável de pessoas. Ela rouba as pessoas, é uma criminosa. Ela estava-me a roubar a mim. Já roubou um carro", denunciou.

