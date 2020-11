Instagram

“Há dois anos nascia o nosso furacão, a nossa princesa, a nossa boneca de caracóis!!”, começou por escrever Cláudia Borges nas redes sociais para assinalar o aniversário da filha, Carolina. “Parabéns minha filha💕🎈🎂”, completou.

Instagram

Recorde-se que a menina é fruto do casamento da apresentadora do Fama Show com Samuel Fortuna. Os dois oficializaram a relação em 2006 e desta união nasceu também Rodrigo, que festejou o seu 10.º aniversário há dias. Saiba mais aqui!