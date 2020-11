Depois de vários meses sem poder viajar para o Brasil por causa das restrições impostas pela Covid-19, Carolina Loureiro está já há algumas semanas do outro lado do Atlântico com o namorado, o músico Vítor Kley.

Contudo, as saudades dos que lhe são mais próximos já se começam a fazer sentir e a protagonista da novela Nazaré partilhou no seu Instagram uma fotografia da sua mãe com o gato. “Notícias de Portugal❤️ Mamã e Pablito confinados”, escreveu na legenda da imagem que pode ver abaixo.

Os seus fãs mostraram-se preocupados com esta publicação, tendo questionado nos comentários se a mãe de Carolina Loureiro está infetada com o novo coronavírus, já que, segundo a filha, está confinada.